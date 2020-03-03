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Silivri'de yat battı: 2 ölü (1)

Silivri açıklarında özel bir yatın yanarak batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

03.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:19
açıklarında özel bir yatın yanarak batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kimliği henüz bilinmeyen 5 kişi, 'deki 'dan yatla denize açıldı.
Silivri açıklarında yangın çıkan yak, yangının büyümesi sonucu yanarak battı.
Yatta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi denize atlayarak kurtulmayı başardı. Daha sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerince bu 3 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri ölü ve yaralıları, Silivri sahiline getirdi. Yaralılar daha sonra ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Silivri'de yat battı: 2 ölü (1)

İstinye, Silivri, Marina, Güncel

Kaynak: AA


3.03.2020 17:07:32