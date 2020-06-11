Silivri'de yüksek gerilim hattı yola devrildi

Silivri'de vincin kontrolden çıkmasıyla meydana gelen kazada yüksek gerilim hattına ait direk yola devrildi.

11.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:31
Silivri'de vincin kontrolden çıkmasıyla meydana gelen kazada yüksek gerilim hattına ait direk yola devrildi.
Silivri-Sinekli Mahallesi yolu üzerinde seyreden 34 LM 3041 plakalı vinç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Kazanın etkisiyle yüksek gerilim hattına ait direk yola düştü.
Olay yerine gelen ekipler, mahallelere giden elektriği geçici olarak keserken, yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Vinç sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, araç içerisinde bulunan makine operatörü hastaneye kaldırıldı. Silivri’de yüksek gerilim hattı yola devrildi

Kaynak: AA

Etiketler: Silivri, Güncel, Haber

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