Silivri'de Yüksekten Düşen Kişi Yaralandı

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:15



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:15

Silivri'de, bir marketin bozulan kepenklerini tamir için çıktığı 4 metrelik yükseklikten düşen kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karamustafa Caddesi'ndeki bir marketin bozulan kepenkleri tamir etmek için merdivene çıkan Mehmet Arslan (58) dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten kaldırıma düştü.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.