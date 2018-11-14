Silivri'de Yüksekten Düşen Kişi Yaralandı

Silivri'de, bir marketin bozulan kepenklerini tamir için çıktığı 4 metrelik yükseklikten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karamustafa Caddesi'ndeki bir marketin bozulan kepenkleri tamir etmek için merdivene çıkan Mehmet Arslan (58) dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten kaldırıma düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:15