01.07.2019 12:10
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Silivri'de zincirleme kaza: 7 yaralı

Silivri

Silivri D-100 karayolu üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Silivri D-100 karayolu üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolu Silivri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada araç içerisinde bulunan 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebiyle araç trafiği otoyolun her iki yönünde de bir süre tek şeritten sağlanırken kazayı gören Cemalettin Doğan isimli vatandaş, "Kamyonun muhtemelen freni patladı. Önümüzde 3 araç vardı, bütün araçlara vurarak şarampole indi, buradaki araçların hepsini yırtarak geçti. Biz başından beri buradayız. Araçlarda bulunan arkadaşları çıkarttık, Allah'a şükür ki ölümüz yok" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Silivri , Sabah , Araç , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:59 Maltepe'de alışveriş merkezinde dehşet anları böyle görüntülendi
13:53 Ordu'da trafik kazası: 4 yaralı
13:40 Tokat'ta buğday tarlasında korkutan yangın
13:39 Parkta çekirdek poşeti içerisinde uyuşturucu satan kadın yakalandı
13:34 18 yaşındaki Serkan'a ulaşmak için suyun yönü değiştirilecek
13:28 Kaçak mezardan bez parçası çıktı
13:27 Kadın kıyafeti giyen erkek hırsız kamerada