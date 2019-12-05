Haberler » Güncel » SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZADA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; OTOMOBİL OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI - Haber

SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZADA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; OTOMOBİL OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI

TEM otoyolu Silivri mevkiinde meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında bir otomobil diğer otomobilin üzerine çıktı.

05.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:41SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZADA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ; OTOMOBİL OTOMOBİLİN ÜZERİNE ÇIKTI

TEM otoyolu mevkiinde meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında bir otomobil diğer otomobilin üzerine çıktı. Aralarında bir yolcu otobüsünün de olduğu ve toplamda 8 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Selimpaşa mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya  göre sağ şeritte ilerleyen  seyir halindeki bir otomobil sol şeride girmek istedi. Aniden şerit değiştiren otomobile çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen diğer otomobiller çarptı. Toplamda 3 otomobilin karıştığı  zincirleme kaza da otomobillerden biri önündeki otomobilin altına girdi.  Zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara 112 ekiplerince hastaneye götürüldü.  Olayı anlatan bir sürücü, " Sağ şeritte ilerleyen arkadaş birden sola kırdı. Ben de çarpmamak için fren yapınca arka arkaya kaza oldu" diye konuştu. Öte yandan zincirleme kazanın meydana geldiği noktanın 400 metre gerisinde aralarında bir yolcu otobüsünün  de karıştığı 5 araçlık ikinci trafik kazası meydana geldi. Kazadan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------

Üst üste çıkan araçlardan görüntü

kazaya karışan araçlardan görüntü

ekiplerden görüntü

Görgü tanıkları ile röportaj

İkinci kazadan görüntüler

Diğer detaylar


- İstanbul

TEM Otoyolu, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:05 Adliye önünde ateş eden maganda tutuklandı - Haber
16:05 Sahilde bulunan cisim AFAD'ı harekete geçirdi - Haber
16:05 Hırsızların televizyonu çalma anı kamerada - Haber
16:04 Cem Yılmaz çocuklara kitap okudu - Haber
16:00 Kırşehir Belediye Başkanı maaşını kamu yararına kuruluşlara aktarıyor - Haber
15:10 Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi - Haber
15:09 Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor - Haber
14:55 Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır - Haber
14:29 Selahattin Demirtaş'ın avukatı: Hekimler, ölümcül bir kalp krizi geçirebileceğini söylüyor; tahliyesini talep edeceğiz - Haber
13:55 Cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in acılı annesinin tek isteği var - Haber
5.12.2019 16:06:30