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Silivri'de zincirleme kazada ilginç görüntü; otomobil otomobilin üzerine çıktı

TEM otoyolu Silivri mevkiinde meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında bir otomobil diğer otomobilin üzerine çıktı.

05.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:50Silivri'de zincirleme kazada ilginç görüntü; otomobil otomobilin üzerine çıktı

TEM otoyolu mevkiinde meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında bir otomobil diğer otomobilin üzerine çıktı. Aralarında bir yolcu otobüsünün de olduğu ve toplamda 8 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Selimpaşa mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya  göre sağ şeritte ilerleyen  seyir halindeki bir otomobil sol şeride girmek istedi. Aniden şerit değiştiren otomobile çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen diğer otomobiller çarptı. Toplamda 3 otomobilin karıştığı  zincirleme kaza da otomobillerden biri önündeki otomobilin altına girdi.  Zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara 112 ekiplerince hastaneye götürüldü.  Olayı anlatan bir sürücü, " Sağ şeritte ilerleyen arkadaş birden sola kırdı. Ben de çarpmamak için fren yapınca arka arkaya kaza oldu" diye konuştu. Öte yandan zincirleme kazanın meydana geldiği noktanın 400 metre gerisinde aralarında bir yolcu otobüsünün  de karıştığı 5 araçlık ikinci trafik kazası meydana geldi. Kazadan yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.



TEM Otoyolu, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

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