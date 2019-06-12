Silivri'de zincirleme trafik kazası

Silivri
'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolundan Edirne
istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis minibüsü, Yeni Mahalle
mevkisinde kontrolden çıkarak trafik ışıklarında beklediği belirtilen araçlara çarptı.
Minibüs ve 7 otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle karayolunda trafik oluştu.
Otomobillerin sürücüleri, servis minibüsü şoförüne tepki gösterdi.
Kaynak: AAYeni Mahalle
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