Silivri'deki Define Faciasında 3 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Silivri
'de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan 5 kardeşten 2'si karbondioksit gazından zehirlendi. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Silivri Kaymakamı Ali Partal
, "Göçükten değil içerideki gazdan, karbondioksitten zehirlenme söz konusu. Şuanda AFAD
ekiplerimiz, İstanbul itfaiyemiz çalışıyor" dedi. Silivri'de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan 5 kişiden 2'si karbondioksit gazından zehirlendi. AFAD ve itfaiye ekipleri kardeşlere ulaşmaya çalışırken, Silivri Kaymakamı Ali Partal da olay yerine gelerek açıklama yaptı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Kaymakam Partal, "Toplam 5 kişi define aramak için bölgede epeyce zamandır konuşlanmışlar. Bir yazlık ev kiralamışlar. Bu evin içerisinden itibaren kazıya başlamışlar. Şuanda 2 kişi olduğu değerlendiriliyor. Göçükten değil içerideki gazdan, karbondioksitten zehirlenme söz konusu. Şuanda AFAD ekiplerimiz, İstanbul itfaiyemiz çalışıyor. Şuan gözaltında 3 kişi var" dedi.
(Yusuf Eker/İHA)
İstanbul, AFAD, Silivri, Güncel
Kaynak: İHA