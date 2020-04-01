Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Silivri'deki İstanbul'a giriş çıkış kuyruğu havadan fotoğraflandı

İSTANBUL'da İstanbul'da alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında hem yolcuların hem de sürücülerin ateş ölçümü yapılmaya devam ediyor.

01.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:28
Silivri'deki İstanbul'a giriş çıkış kuyruğu havadan fotoğraflandı
İSTANBUL'da

İstanbul 'da alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında hem yolcuların hem de sürücülerin ateş ölçümü yapılmaya devam ediyor. Silivri 'nin Kınalı mevkiinde çift yönlü olarak yapılan kontrollerde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik havadan fotoğraflandı.Polis ve jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla kentin giriş ve çıkışına kurulan denetim noktalarında yolcu ve sürücülerin ateş ölçümü yapmaya devam ediyor. Silivri'nin Kınalı mevkiinde yapılan denetimlerde araçlar tek tek durdurulurken, kilometrelerce araç kuyruklukları oluştu. Öte yandan 65 yaş ve üstü olduğundan şüphelenilen kişilerin kimlik kontrolü yapılıyor, sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üzeri kişilere ise kabahatler kanunu kapsamın 392 lira ceza kesiliyor.

Şehirlerarası taşımacılık yapmalarına kısıtlama getirilmesine rağmen yolcu alarak şehir değiştiren iki taksiye de kabahatler kanunu kapsamında ceza kesildi. Tekirdağ'dan İstanbul'a yolcu götürdüğünü belirten taksi şoförü İsrafil Cengiz, kaymakamlığa gittiğini öne sürerek, "Herhangi bir yasak olmadığını söylediler bana, taksime en fazla iki yolcu alıp gidebileceğimi söylediler ama buraya geldim ve şu an cezai işlem uygulanıyor "dedi.

Bir başka taksi şoförü Bülent Palabıyık ise " Çorlu merkezinden izin belgesi olan bir yolcu aldım. Silivri otogarına gitmek istediğini söyledi. Oradaki yetkilerinden bu izin kağıdıyla bir sıkıntı olmadığı bize bildirildi. Buraya geldik durdurulduk ve hakkımızda cezai işlem uygulanıyor, mağduriyeti biz yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Kınalı mevkiinde uzun araç kuyrukları da oluşurken, uygulamaları yararlı bulduğunu belirten Aydın Durmuş, yaklaşık 5 kilometreyi 1 saatte gelebildiklerini söyledi. İstanbul'daki çocuklarının yanından evine döndüğünü belirten Hüseyin Polat, "Uygulamalar güzel, herkesin de uyması gerekir. Hala daha tedbirsizlik olduğunu düşünüyorum, Türkiye genelinde en azından mega kentlerde komple sokağa çıkma yasağı olması gerektiğini düşünüyorum " dedi.


- İstanbul
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Silivri, Kınalı, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Silivri'deki İstanbul'a giriş çıkış kuyruğu havadan fotoğraflandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD’de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi Haberler
Sorumsuzluğun böylesi! Korona denetiminden kaçıp ters yöne girdi
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi Haberler
Fotoğraf bugün çekildi! Haberi alan tedbiri hiçe sayıp kuyruğa girdi
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı Haberler
Ev sahibi, bahçesine düşen otomobili uçak sandı
ABD’li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek

Son Dakika Güncel Haberleri

17:35: Çerkeş Belediye Başkanı: Köylerimiz bayramlardan daha kalabalık, bu ürkütüyor - Haber 17:35: Rusya'dan ABD'ye korona virüs yardımı - Haber 17:34: Taciz şüphelisi, kendisini eve kilitledi - Haber 17:34: Fabrikanın deposunda çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haber 17:34: Yaşlı adam koronavirüsü şiirle tepki gösterdi - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber 16:03: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak - Haber 15:55: Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu - Haber 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın - Haberler