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Silivri'deki kaza güvenlik kamerasında

Silivri'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

22.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:16
'de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.
Silivri'den Mahallesi yolu istikametinde seyir halindeki Asım Şahin'in (45) kullandığı 77 AAE 183 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolü kaybederek takla atı. Kazada, araç sürücüsü Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan oğlu yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, çift şeritli yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.
Kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yolda tuzlama çalışmalarına başladı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Öte yandan, Silivri'de birçok bölgede sabah saatlerinden itibaren araçların üzerinde buzlanma olduğu görüldü. Araçların buz tutan camları, bazı sürücülere zor anlar yaşattı.
Silivri'deki kaza güvenlik kamerasında

Kavaklı, Silivri, Güncel

Kaynak: AA


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