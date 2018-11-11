Silivri'den Suriye'ye Gıda Yardımı

Suriye
'deki iç savaş mağdurları için toplanan 20 ton gıda yardımını taşıyan tır, Silivri
'den İdlib
'e hareket etti. İHH İnsani Yardım Vakfı
Silivri Temsilciliği tarafından yardımsever vatandaşların desteğiyle, 20 ton gıda malzemesi toplandı.
Gıda yardımını taşıyan tır, Mimar Sinan
Mahallesi'nde düzenlenen törenle İdlib'deki kamplara uğurlandı.
Törene, AK Parti
Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, Silivri Müftüsü İdris Çatmakaş, İHH İnsani Yardım Vakfı Silivri Temsilcisi Mikail Yıldırım
, İHH gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Bozoğlu, törende yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan bütün savaşların en büyük mağdurlarının çocuklar olduğunu söyledi.
Binlerce çocuk, kadın ve yaşlının kamplarda açlık, hastalık ve soğukla mücadele ettiğini anlatan Bozoğlu, "Devlet bu konuda elinden geleni yapıyor. Bizler de özellikle çocuklar başta olmak üzere savaş mağduru kardeşlerimize, imkanlarımız dahilinde elimizden geldiğince sahip çıkmak zorundayız. Bunu bize hem dinimiz hem de insanlığımız emrediyor. Dünya üzerinde yaşayan bütün mazlumların umudu, Türkiye
ve Türk milleti olmuş durumda. Bize düşen bu tarz yardımlara sahip çıkmak ve desteklemek. Bu güzel hizmetleri için İHH Silivri Temsilciliği'ne ve katkısı olan bütün hayırseverlere çok teşekkür ediyorum." dedi.
İHH Silivri Temsilcisi Mikail Yıldırım da Suriye'de insanlık namına her şeye ihtiyaç olduğunu, ellerinden geldikçe Suriye'de yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.
Yıldırım, bugüne kadar 12 tır yardım malzemesini Suriye'ye ulaştırdıklarını aktardı.
Silivri Müftüsü İdris Çatmakaş'ın okuduğu dualarla yardım tırı İdlib'e doğru yola çıktı.
İdlib,Suriye,Silivri
11 Kasım 2018 Pazar 14:17