Haberler » Güncel » Haber

Silivri devlet hastanesi boşaltıldı (1)

26.09.2019 16:46Silivri devlet hastanesi boşaltıldı (1)


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:05 Deprem sempozyumunda depremi hissettiler (2)
18:04 Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk havalimanı'nda açıklama yaptı
18:04 Kartal'da bir binada çatlaklar oluştu
18:04 İstanbul'da deprem kamerada 16
18:04 Esenler'de hasar gördüğü öne sürülen bina
18:04 Akademisyen bülent şık'a 1 yıl 3 ay hapis cezası
18:04 İstanbul'daki deprem