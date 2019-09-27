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Silivri halkı geceyi parklarda geçiriyor

Silivri halkı geceyi parklarda geçiriyorİSTANBUL - İstanbul'da yaşanan depremin ardından evlerine gitmekte tereddüt eden vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor.

27.09.2019 01:41
Silivri halkı geceyi parklarda geçiriyor
İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan depremin ardından evlerine gitmekte tereddüt eden vatandaşlar geceyi park ve bahçelerde geçiriyor.
İstanbul Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem kentteki vatandaşları tedirgin etti. Deprem sonrasında evlerinden ve işyerlerinden çıkan vatandaşlar saatlerin ilerlemesi rağmen evlerine dönmekte tereddüt ediyor. Artçı sarsıntıların devam ettiği Silivri'de saatler gece yarısını geçmesine rağmen çok sayıda vatandaş evlerine dönmek istemeyip, geceyi parklarda geçiriyor. Cumhuriyet Parkında toplanan vatandaşların kimisi kilim serip üzerinde otururken, bazıları ise kurdukları çadırda uyumayı tercih etti. Öte yandan vatandaşların toplandığı bölgelerde gezen polis ekipleri ise, araçtan yaptıkları anonslarla, vatandaşların şüpheli şahısları bildirmelerini ve değerli eşyalarını yanlarından ayırmamaları uyarısında bulundu.
Silivri halkı geceyi parklarda geçiriyor

İstanbul, Silivri, Genel

Kaynak: İHA

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