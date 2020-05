SİLİVRİ İTFAİYESİ 800 OLAYA MÜDAHALE ETTİ, 200 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI -1

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Silivri İtfaiyesi, yılbaşından bu yana yangın, kaza ve doğal afetlerde 800 olaya müdahale ederek 200 kişinin hayatını kurtardı.Sabah, 09.45'de göreve başlayan İtfaiye ekipleri, önce Allah'ım tehlikeye düşmüş her canlının, özelikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına geç kalmadan yetişebilmem için bizlere güç ver. şeklinde İtfaiyeci duaları okunuyor. İtfaiye ekibi, nöbetteki arkadaşlarından görevi devraldıktan sonra, güne itfaiye araç kontrolü ile başlarken, görev aldıkları sürece bahçe bakımları, araç bakımı, spor faaliyetleri, temizlik, işlemleri gerçekleştiriyor. İtfaiye Komuta'dan gelen ihbar anonsu ile harekete geçen ekipler 40 saniye kadar kısa bir sürede çıkış yapıyor. Olay yerine kısa bir sürede ulaşan ekipler, kaza, yangın, insan kurtarma, hayvan kurtarma ve afetlerde mahsur kalan vatandaşların hayatlarını kurtarmak için yoğun ve titiz çalışma yürütüyor.MESAİ SAATLERİNE KORONAVİRÜS AYARIKoronavirüs (COVİD-19) mücadele tedbirleri kapsamında A-B-C olarak 20'şer kişilik 3 gruba ayrılan normalde 24 saat esasına göre çalışan personel, tedbirler kapsamında geçici bir süre için 120 saat ( 5 gün ) görev almaya başladılar. İlerleyen haftalarda 120 saatlik çalışma görevinin 72 saate (3 gün) düşürüleceği öğrenildi. İtfaiye personeli, nöbetteki arkadaşlarından görevi devraldıktan sonra gelen ihbarlara göre çıkış yapıyorlar.SON BİR AYDA 30 YILAN GÖRÜLDÜSilivri'de hava sıcaklığının 15 ile 30 derece arasında değişkenlik gösterdiği aylarda ilçe merkezinde ve köylerinde yılanlar sık görülmeye başlandı. Evlerde bahçelerde boyları 1.5 2 metre arasında değişen yılanları gören vatandaşlar İtfaiye ekiplerinden yardım istiyor. Olay yerine gelen ekipleri çalışmaları sonucunda yılanlar bulundukları yerden alınıyor ve yerleşim alanına uzak arazilerde doğaya bırakılıyor. Silivri İtfaiye İstasyonu ve Müfreze ekipleri son bir ay içerisinde 30 yılanı bulundukları yerden kurtardı.DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan B postası ekip Amiri Behçet Seven, Grup İstasyonumuz ile beraber 4 müfreze ve 4 gönüllü istasyonumuz bulunmaktadır. 120 personel ile 38 İtfaiye aracımızla hizmet vermekteyiz. Şu an koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 120 saat çalışarak 240 saat dinlenme pozisyonunda devam etmektedir. Bölgemiz'de İtfaiye İstasyonumuzda koronavirüsle mücadele kapsamında kalabalık ekibimiz arasında gerekli sosyal mesafeleri korumaktayız ve gerekli hijyenler yönünde çalışmalarımız sürmektedir.dedi. Ayrıca, yılbaşından bugüne evlerinde mahsur kalan, kazalarda araç içerisinde sıkışanlar, yangınlarda mahsur kalan yaklaşık 200 vatandaşımızı bulundukları yerden kurtardık.İTFAİYE PERSONELLERİ VATANDAŞLARIN BAYRAMINI KUTLADIBu arada, Silivri ve Mimarsinan İtfaiye İstasyonunda görevli personel ramazan bayramı dolayısıyla vatandaşların yayınladıkları video ile kutladılar.