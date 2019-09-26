Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem marmara ve ege'yi salladı (5)

BURSA VALİLİĞİ DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Valiliği'nden Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen kentte de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Deprem sonrası ilimizdeki AFAD, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tedbiren deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

20 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bu arada, İnegöl ilçesinde bazı okullarda deprem sonrası fenalaşan yaklaşık 20 öğrenci, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta müdahale edilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

YALOVA'DA 11 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Deprem sonrası Yalova'da da okullar tatil edildi. Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, okulların tedbir amaçlı saat 4.30 itibariyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kentte sarsıntının ardından baygınlık geçiren 11 kişinin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığı, bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.