Silivri merkezli deprem, izmit'te iki apartmanı yerinden oynattı

İZMİT'te, 17 Ağustos depreminde yana doğru eğilen iki apartman arasındaki boşluk İstanbul 'un Silivri ilçesi merkezli deprem ile daha da arttı. İzmit kent merkezinde 17 Ağustos 1999 depreminde yan yana bulunan Yılmaz ve Önder apartmanları arasında boşluk oluştu. Her iki apartmandaki yana doğru eğim dikkat çekerken, dün İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından iki apartman arasındaki boşluk daha da arttı. Binalarda oturan vatandaşlar ve zemin katlarda bulunan esnaf tedirgin olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden risk oluşturup oluşturmadığı öğrenmek için bilgi istediklerini belirttiler.İzmit'te korku yaratan binalar 17 Ağustos 1999 depreminin 20'nci yıl dönümü nedeniyle DHA ekibi tarafından geçen ağustos ayında görüntülenirken, İstanbul depreminin ardından apartmanlar arasında bulunan boşluğun fotoğraf ve görüntüler karşılaştırıldığında daha da açıldığı görüldü.Her gün binaların altından geçerken tedirgin olduğunu söyleyen bölge halkından Hamdi Yavuzer, "Binalar insanları tedirgin ediyor. Her depremde daha da binalar arasındaki boşluk açılıyor. İstanbul'da yaşanan depremin ardından binaların arası 10-15 santimetre daha açıldı. Her gün binaların altından geçiyoruz. Her geçişimizde de tedirgin oluyoruz. Görünen köy kılavuz istemez bina yan yatmış. Bir an önce önlem alınması gerekir." dedi.- İzmitkocaeli