Silivri, Ortodokslara Ev Sahipliği Yaptı

SİLİVRİ Belediye Başkanı Özcan Işıklar, ilan edilen son azizleri Aziz Nektaryus'un doğduğu yer olan Silivri 'yi görmek için gelen yüzlerce Ortodoks'a ve İstanbul Rum Ortodoks Patriği I. Bartholomeos 'a ev sahipliği yaptı. Başkan Işıklar, "Geçmişte ne yaşandıysa tarihe ait ama geleceği beraber kurmak, barış ve huzur içerisinde kurma şansı bizim elimizde. Kapımızda, gönlümüzde, kalbimizde size her zaman açık" dedi.Silivri Belediyesi, din ve kültür turizminin gelişmesi adına önemli adımlar atarak, İstanbul Rum Ortodoks Patriği I. Bartholomeos, Silivri Metropoliti Maksimos, Yunanistan İstanbul Başkonsolosu Bn.GeorgiaSultanopulu, Dimis Belediye Başkanı Hristo Nikolau, Kavala Trakya Dernek Başkanı NikosÇuparis, Drama Trakya Derneği, MoreasPiros Kültür Derneği, Orvion Köyü Kültür Derneği, Drama Anadolu Derneği Yönetim ve Üyelerinin ile Batı Trakya 'dan gelen yüzlerce Ortodoks'u misafir etti. Başkan Özcan Işıklar 'ın ev sahipliği'nde Kale Park Tesisleri'nde dini törenlerini gerçekleştiren heyet, ardından Aziz Nektaryus'un doğduğu evin yerini ziyaret etti."SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYUYORUM"Kültürler arası dostluğun önemine dikkat çeken Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "Silivrimizde sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum. 6 yıl önce başlanan ve her geçen yıl daha da kalabalıklaşarak Silivrimizi ziyaret eden siz değerli dostlarımıza ve Sayın Bartolomeous'a teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Değerli dostlarım; geçmişte yaşanmışlıklara tarih deriz ve tarih tanık olduğu hiç bir şeyi unutmaz. Kötülükleri de güzellikleri de, iyilikleri de unutmaz. İşte o unutulmazlıklardan biri de Ortodoks dünyasının ruhani mukaddes büyüğü Aziz Nektarius'un doğum yıldönümü. Kendisi Silivrimiz'de doğmuş ve dünyanın dört bir yanına barış, kardeşlik götürmeye adanmış bir ömre sahip. Aziz Nektarius'un manevi huzurunda saygı ile eğiliyorum. Dünya barışına ve kardeşliğine verdiğiniz bu destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu."KAPIMIZDA, GÖNLÜMÜZDE, KALBİMİZDE SİZE HER ZAMAN AÇIK"Başkan Özcan Işıklar, "Bizler sizin vatanınızda doğmuş, büyümüş atalarımızın ürettiği tarihi, sizlerde Türkiye 'de doğmuş, büyümüş atalarınızın tarihini yerinde görerek ve onları hayırla yad ederek arkalarından dualar göndererek insanlık vazifemizi yapmalıyız. Silivrimiz her köşesinde atalarınızın izleri bulunmakta. Ben Silivri Belediye Başkanı seçildiğim günden bu yana kaybolmaya yüz tutmuş tarihi ortaya çıkarmak için çalışıyorum. Bu tür organizasyonlar ile bir araya gelip dünyaya huzur, barış, kardeşlik hakim olmasını sağlayacak adımları hep birlikte atıyoruz. Bu günleri organize eden Rum Ortodoks Patriği Sayın Bartholomeos'a ve Silivri Metropoliti Sayın Maksimos'a teşekkür eder, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım" şeklinde konuştu.Silivri'de böyle bir diyalogun sürdürülmesinin önemine de vurgu yapan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "Aslında 6 yıl diyoruz ama bunun öncesi de var. İlk diyaloğu sağlayan ve emeği geçen bütün dostlarıma da teşekkür ediyorum. Geçmişte ne yaşandıysa tarihe ait ama geleceği beraber kurmak, barış ve huzur içerisinde kurma şansı bizim elimizde. Kapımızda, gönlümüzde, kalbimizde size her zaman açık" açıklamalarında bulundu."MEMLEKETLERİNDE SİLİVRİ'Yİ TANITMIŞLARDIR"İstanbul Rum Ortodoks Patriği I. Bartholomeos ise, "Aziz Nektarios, Silivri' nin dünya çapında tanınmış bir evladıdır. Silivri'de geçmiş yıllarda Aziz Nektaryus'u anma günlerine yurt içerisinden ve yurt dışından katılanlar en iyi duygularla Silivri'den ayrılmışlar ve memleketlerinde Silivri'yi tanıtmışlardır. Azizler hayatlarını doğruluk, iyilik ve tüm yaradılışa karşı sevgi duyarak geçirirler. İyilik ve doğruluk mesajları mensup olduğumuz bütün dinlerde mevcuttur. Bu nedenledir ki Mevlana Celaleddin-i Rumi doğuda ve batıda çok iyi bilinir. Silivrililer de hemşerileri Aziz Nektarios ile gurur duyabilirler. Çünkü o da sevginin evrensel dilini Silivri'den yola çıkarak, ayrımsız tüm dünyaya iletmiştir" dedi.BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDUSilivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, beraberinde Patrik I. Bartholomeos ve Silivri Metropoliti Maksimos ile birlikte geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ülke ve dünya barışı için beyaz güvercinleri gökyüzüne bıraktı. Kültür buluşmasında konuklara Silivri Yoğurdu ikram edildi. Türk ve Yunan kardeşliği oynanan halk oyunları ve birlikte söylenen şarkılarla pekişti. - İstanbul