Silivri Pazarında File Dönemi

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:11



10 Aralık 2018 Pazartesi 17:11

Çevre kirliliğini önlemeyi ve naylon poşet kullanımını azaltmayı hedefleyen Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, ilçe genelindeki semt pazarlarında hemşehrilerine alışveriş filesi hediye etti.Silivri Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkan Işıklar, yeni yıl itibariyle yasaklanacak naylon poşete karşı, hemşehrilerine eskiden olduğu gibi pazar alışverişlerinde kullanılmak üzere file torba hediye etti. Semt pazarlarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen başkan Işıklar, Yeni Mahalle, Selimpaşa ve Silivri Pazartesi pazarına çıkarak halka file dağıttı.Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmaların süreceğini ifade eden Işıklar, "Fileler tekrarı olan ürünlerdir. Bunlar daha sonra da kullanılabilecek. Eskiden de zaten bunlar kullanılıyordu. Dönüşümlü kağıt kullanılmasını da teşvik etmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili önerilerimizi de gündeme getireceğiz. Önemli olan bu fikirleri yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte planlayarak hayata geçirmesidir. Halkımız da çok ilgi gösterdi. Hem bu toprakları korumak hem de bu duyarlılığı geliştirmek, Tarım Kenti Silivri'yi korumak için bu projeyi düşündük. Bu projeyi; sürdürülebilir, duyarlı bir çevre için, bir de projeyi ortaklaştırarak halkın bu anlayışa katılmasını sağlamak ve çevre duyarlılığını herkesin kabul ettiği kırmızı bir çizgi haline getirmek amacıyla çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.Işıklar, ilçe genelinde mahallelerde kurulan semt pazarlarını ziyaretlerine devam edecek.