Silivri Protokolünden İtfaiyecilere Ziyaret

Silivri
protokolü ilçenin itfaiye amirliğini ziyaret etti.
Programa, İlçe Kaymakamı Ali Partal, Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir
, İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ay
ve bazı kurumların yöneticileri katıldı.
İtfaiyenin çalışmalarıyla ilgili Silivri İtfaiye Grup Amiri Cemallettin Budak ve yardımcısı Aslan Sekmen'den bilgi alan protokol üyeleri, itfaiyecilere zorlu görevlerinde başarılar diledi.
Nihat Demir,İtfaiye,Silivri
09 Aralık 2018 Pazar 12:23