Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Silivri semt pazarında yoğun denetim

Silivri Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki semt pazarı denetimlerini sürdürüyor.

13.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:15
Silivri semt pazarında yoğun denetim

Silivri Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki semt pazarı denetimlerini sürdürüyor. Pazar girişine dezenfektanlar yerleştiren zabıta ekipleri kurallara uymayanlar hakkında tutanak tuttu.

Silivri Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, pazarcı esnafı ve vatandaşları maske kullanılması, sosyal mesafenin korunması ve el ile ürün seçilmemesi konusunda sık sık uyardı. Zabıta ekipleri Pazartesi pazarında denetimleri sırasında koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alışveriş yapmaya gelen maske takmayan vatandaşları tespit ederek uyardı. Gerekli kuralların dışına çıkan bazı pazarcı esnafına yine ekipler tarafından tutanak tutuldu. Zabıta ekipleri, alışveriş yapmaya gelen 60 yaşındaki bir ilçe sakinine, Silivri Belediyesi'nin ve kaymakamlığın vefa ekiplerinin bulunduğunu, ihtiyaçlarını iletmesi halinde yardımcı olacaklarını belirterek evine geri dönmesi konusunda uyarıda bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Silivri, Zabıta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Silivri semt pazarında yoğun denetim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi - Haber 18:24: Koronavirüs tedbirleri - Haber 18:22: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi - Haber 18:22: İsrail uçakları Lübnan hava sahasını ihlal etti - Haber 18:21: Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 17:04: İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler