Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Silivri semt pazarında yoğun denetim

Silivri Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki semt pazarı denetimlerini sürdürüyor.

13.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:49
Silivri semt pazarında yoğun denetim

Silivri Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki semt pazarı denetimlerini sürdürüyor. Pazar girişine dezenfektanlar yerleştiren zabıta ekipleri kurallara uymayanlar hakkında tutanak tuttu.

Silivri Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, pazarcı esnafı ve vatandaşları maske kullanılması, sosyal mesafenin korunması ve el ile ürün seçilmemesi konusunda sık sık uyardı. Zabıta ekipleri Pazartesi pazarında denetimleri sırasında koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alışveriş yapmaya gelen maske takmayan vatandaşları tespit ederek uyardı. Gerekli kuralların dışına çıkan bazı pazarcı esnafına yine ekipler tarafından tutanak tutuldu. Zabıta ekipleri, alışveriş yapmaya gelen 60 yaşındaki bir ilçe sakinine, Silivri Belediyesi'nin ve kaymakamlığın vefa ekiplerinin bulunduğunu, ihtiyaçlarını iletmesi halinde yardımcı olacaklarını belirterek evine geri dönmesi konusunda uyarıda bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Silivri, Zabıta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Güncel ››Silivri semt pazarında yoğun denetim - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:44: Kars'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi - Haber 19:42: Sivas'ta motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 19:42: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 957'ye ulaştı - Haber 19:40: Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü - Haber 19:36: Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler