TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı

TEM Otoyolu Silivri Gişeleri Mevkii'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, defalarca takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

19.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 19.07.2020 23:30

Silivri TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı. Bariyerlerin otomobile saplandığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Gişeleri Mevkii'nde meydana geldi. 34 CVR 749 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, defalarca takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerler otomobile saplandığı kazada yolcuların bir kısmı araçta bulundukları yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki sıkışan yaralılar çıkarıldı.

TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

21 yaşındaki Şevval Derin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 3 yaralı ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şerit trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu'nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Şevval Derin'in cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

TEM Otoyolu’nda otomobilin takla attığı kazada can pazarı yaşandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Jandarma, Silivri, Güncel, Haber
Yorumlar (1)
...: Asırı hız felaket getirir kardesim 10 dk sonra git gidecegım yerı Allah taksiratını affetsin geride kalanlara sabır versin zor bır durum kımseyı bununla sınamasın amin ecmain...
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