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Silivri tem otoyolunda tır devrildi

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de TEM otoyolunda yabancı plakalı TIR devrildi.

31.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:50
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
'de TEM otoyolunda yabancı plakalı TIR devrildi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri mevkii istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, aydınlatma direğini altına alarak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Silivri itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekiciler yardımıyla TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanırken, İstanbul istikametinde trafik yoğunluk oluştu.
Silivri tem otoyolunda tır devrildi

TEM Otoyolu, İstanbul, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA


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