Silivri tem otoyolunda tır devrildi

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA Silivri
'de TEM otoyolunda yabancı plakalı TIR devrildi.
Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri mevkii İstanbul
istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki yabancı plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, aydınlatma direğini altına alarak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Silivri itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekiciler yardımıyla TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor. Kaza nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanırken, İstanbul istikametinde trafik yoğunluk oluştu.