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Silivri ve Sultangazi'de şiddetli fırtına etkili oluyor

SİLİVRİ ve Sultangazi'de şiddetli fırtına etkili oluyor.

06.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:38
Silivri ve Sultangazi'de şiddetli fırtına etkili oluyor
SİLİVRİ ve Sultangazi 'de şiddetli fırtına etkili oluyor. Silivri 'de ağaçlar devrilirken, Sultangazi'de havalandırma boruları uçtu.

Silivri'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Yeni Mahalle'de bulunan 7 katlı binanın 4. katındaki dairenin balkon korkulukları fırtına nedeniyle koptu. Yine buradaki çocuk parkında oyun malzemeleri kırıldı. Selimpaşa ve Kavaklı Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Olay yerine gelen Selimpaşa İtfaiye Ekipleri ağaçları bulundukları yerden kaldırdı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde ise bir iş yerinin tabelası koptu.

SULTANGAZİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGARÖte yandan Sultangazi'de de şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle Sultangazi'de bir iş merkezinde bulunan havalandırma boruları uçtu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, düşmekte olan havalandırma borularını yere indirdi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeni Mahalle, Sultangazi, Silivri, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Silivri ve Sultangazi'de şiddetli fırtına etkili oluyor - Haberler

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