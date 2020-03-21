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Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek

Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek Silivrili vatandaşlar sağlık çalışanlarına 3. günde alkışların yanı sıra meşale yakarak tam destek verdi.

21.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:09
Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek
İSTANBUL - Silivrili vatandaşlar sağlık çalışanlarına 3. günde alkışların yanı sıra meşale yakarak tam destek verdi.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada saat 21.00'de alkışlarla destek istemiş ve ilk iki gün vatandaşlar balkon ve camlara çıkarak sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek vermişti. Silivri'de vatandaşlar sağlık çalışanları için balkon ve camlara çıkarak alkışlarken, bazı vatandaşlar ise oturdukları sitenin içerisinde meşale yakarak sağlık çalışanlarına destek verdi. Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek

Kaynak: İHA

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Silivrili vatandaşlardan sağlık çalışanlarına meşaleli destek
Etiketler : Genel

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