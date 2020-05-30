SİLİVRİSPOR TESİSLERİ'NDE HIRSIZLIK

Silivrispor Kulübü Tesisleri'ne iki gün üst üste girerek hırsızlık yapan şüpheliler, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

30.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:12
Silivri spor Kulübü Tesisleri'ne iki gün üst üste girerek hırsızlık yapan şüpheliler, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı.
Silivri Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan Silivrispor Kulübü Tesislerinde, geçtiğimiz Salı ve Çarşamba gecesi kimliği belirsiz kişiler tarafından hırsızlık yapıldı. Çalmış oldukları çeşitli malzemelerle birlikte tesislerden çıkan kişiler, geçtiğimiz Çarşamba gecesi ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı devriye gezen ekipler tarafından fark edildi. Ekipler, General Ali İhsan Türkkan Caddesi'nde şüphelendikleri A.N. ve O.K. adlı iki şüpheliyi durdurdu. Şüphelilerin ellerinde bulunan kutu incelendiğinde içinde elektrik malzemeleri olduğu ve şüphelilerin Silivrispor Kulübü Tesisleri'ndeki hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Ekipler yaptıkları incelemelerde Silivri Stadı'nın içerisinde bulunan tesis ve soyunma odasındaki krampon, çay makinesi, bilgisayar ve televizyon gibi birçok malzemenin çalındığını tespit etti. Şüpheli A.N. ve O.K., ifadeleri alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Çalınan malzemeler henüz bulunamadığı için polis, olayda başka şüphelilerin olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı.
KULÜP BAŞKANI TAYLAN GÜRASLAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Silivrispor Kulübü Başkanı Taylan Güraslan, "Ülkemizin geçirdiği bu zor dönemde, 4 günlük sokağa çıkma yasağını fırsat bilen bu insanlar Silivrispor tarihinde görülmemiş bir olaya imza attılar. Silivrispor tarihinde iki kere üst üste hırsızlık olayı gözükmedi. Bizler bu olayı gerçekleştiren kişileri kınıyoruz. Emniyet gerekli soruşturmaları başlattı. Gerekli tedbirleri alarak bu kişileri yakalanacağına inanıyoruz. Olayda ilk gün A Takımın soyunma odasından spor ayakkabıları ve kramponlar çalındı. Silivrispor'a ait kolonlar, jeneratör çalındı. Ertesi günü tesisi kontrol etmeye geldiğimde kameralar ve laptopların çalındığı gördük. Üzücü bir olay, yapanların bir an önce yakalanıp cezasını çekeceğini inanıyorum" dedi. SİLİVRİSPOR TESİSLERİ’NDE HIRSIZLIK

Kaynak: DHA

Etiketler: Yeni Mahalle, Silivri, Güncel, Haber

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