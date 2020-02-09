Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Olay, Silopi ilçesinde dün meydana geldi. Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayan bir kişi, Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.'nin 4 ay önce definecilik amaçlı 45 kaya kırıcı olarak tabir edilen patlayıcıyı kendisine temin ettirdiğini ve B.Ç.'nin patlayıcıyı Silopi Adliyesi'nde yerleştirdiğini ihbar etti.

4 KİLO 400 GRAM PATLAYICI BULUNDU

E.A.'nın ihbarının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri adliye binasında arama yaptı. Yapılan aramada, Silopi Adliyesi'nde bulunan bilgi işlem odasında 4 kilo 400 gram patlayıcı bulundu.

MÜDÜRÜN EVİNDE DE PATLAYICI BULUNDU

Ele geçirilen patlayıcının ardından gözaltına alınan B.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise alüminyum folyo içerisine sarılı 1 patlayıcı madde, 3 balya halinde 29 bin 805 dolar bulundu. Operasyonu genişleten terörle mücadele ekipleri, B.Ç.'nin dışında 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.