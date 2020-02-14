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Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı olayında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

ŞIRNAK'ın Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasına bombalı saldırı hazırlığı yaptığı olayıyla ilgili devam eden soruşturmada gözaltına alınların sayısı 11'e yükseldi.

14.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:04Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı olayında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

ŞIRNAK'ın Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasına bombalı saldırı hazırlığı yaptığı olayıyla ilgili devam eden soruşturmada gözaltına alınların sayısı 11'e yükseldi.

Olay, Silopi ilçesinde 8 Şubat günü meydana geldi. Silopi Cumhuriyet Başsavcısı'nı telefonla arayan bir kişi, Silopi Adliyesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan B.Ç.,'nin adliye binasında bomba düzeneği yerleştirdiğine dair ihbarda bulundu. Savcılık talimatıyla Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adliye binasında yapılan aramada 45 adet 100'er gramlık patlayıcı bulundu. Yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edildi.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ B.Ç.'NİN EVİNDE DE PATLAYICI BULUNDU

Patlayıcıların bulunmasının ardından gözaltına alınan Yazı İşleri Müdürü B.Ç.nin evinde yapılan aramada patlayıcı ile 3 deste halinde 29 bin 805 dolar bulundu. Operasyonu genişleten terörle mücadele ekipleri, B.Ç.'nin dışında 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını yürüten polis ekipleri, 7 kişinin verdiği ifadenin ardından bu sabah düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Bombalı saldırı girişimi olayıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.



Silopi, Güncel

Kaynak: DHA

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