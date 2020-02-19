Haberler » Güncel » Silopi Adliyesindeki bomba düzeneğiyle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haber

Silopi Adliyesindeki bomba düzeneğiyle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde adliye binasında bomba düzeneğinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

19.02.2020 22:45 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:46
'ın ilçesinde adliye binasında bomba düzeneğinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye binasında bomba düzeneği ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 11 şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Silopi Adalet Sarayına sevk edildi.
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında bomba düzeneği olduğu ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapılmış, patlayıcı olduğu tahmin edilen 100'er gramlık 45 madde, içine yerleştirildiği kutuda bilgisayar sistemlerinin yer aldığı odada bulunmuştu. Yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolonun içine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmişti.
Olayın şüphelisi Yazı İşleri Müdürü B.Ç. ile birlikte irtibatlı olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Silopi Adliyesindeki bomba düzeneğiyle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şırnak, Silopi, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 23:38:16