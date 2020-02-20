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Silopi Adliyesindeki bomba düzeneğiyle ilgili 7 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, adliye binasında bomba düzeneği ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

20.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:20Silopi Adliyesindeki bomba düzeneğiyle ilgili 7 şüpheli tutuklandı
'ın ilçesinde, adliye binasında bomba düzeneği ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye binasında bomba düzeneği ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 11 zanlının İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden B.Ç, E.A, M.Y.T, A.Ç, B.Y, F.Y. ve F.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.H.E, İ.M, M.E.M. ve K.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye binasında bomba düzeneği olduğu ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapılmış, patlayıcı olduğu tahmin edilen 100'er gramlık 45 madde, içine yerleştirildiği kutuda bilgisayar sistemlerinin yer aldığı odada bulunmuştu. Binanın zemin katında 16 kolonun içine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmişti.

Olayın şüphelisi Yazı İşleri Müdürü B.Ç. ve irtibatlı olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Şırnak, Silopi, Güncel

Kaynak: AA

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