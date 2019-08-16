Silopi Belediyesi'nde işten çıkarılan şehit yakınları açlık grevi yapacak

HDP'li Silopi Belediyesi'nce işten çıkarılan işçilerine Hizmet İş Sendikası destek verdi.

İşçileri ziyaret eden Hizmet İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Zeki Özen, işten çıkarılan personelleri ziyaret etti.

Özen, sendika olarak hukuki süreci başlattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bu arkadaşları sahipsiz bırakmayacağız. Genel merkezimizde bununla ilgili bir toplantı yapılacak. Toplantıdan sonra açlık grevi tarihini onlara bildireceğiz. Açlık grevinde gireceğiz arkadaşlarla. Arkadaşlarımızı haksız bir şekilde işten attılar. Hizmet-İş Sendikası olarak arkadaşlarımızın yanındayız."

İşten çıkarılan İsmail Birlik ise 3 yıl önceki terör saldırısında babasını ve yeğenini kaybettiğini vurgulayarak, "Kayyum zamanında şehit yakınları olarak işe alındık. HDP döneminde de ne iş verildiyse yaptık. Herhangi bir sebep yokken bizi işten çıkardılar. Şehit yakınlarını genelde işten çıkardılar." dedi.

Şeyhmus Saluci ise, ağabeyinin teröristlerce katledildiğini anımsatarak, "HDP'li belediye başkanı bizi sebepsiz yere işten attı. Suçumuz, devlet yakını olmak, bayrağını sevmek ve şehit kardeşi olmaktır. Herhangi bir suçumuz yok, ekmeğimizin peşindeyiz." ifadelerini kullandı.