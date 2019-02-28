28 Şubat 2019, 13:56
»»

Silopi'de 1 Kilo Uyuşturucuya 2 Tutuklama

Silopi

ŞIRNAK'IN Silopi ilçesinde polis ekiplerince durdurularak arama yapılan araçta 1 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

ŞIRNAK'IN Silopi ilçesinde polis ekiplerince durdurularak arama yapılan araçta 1 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir aracı durdurup, arama yaptı. Araçta 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Şırnak Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA