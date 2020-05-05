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Silopi'de, 135 bin dönüm arazide süne ile mücadele

Silopi'de, 135 bin dönüm arazide süne ile mücadeleŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, süne ile mücadele kapsamında, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 135 bin dönümlük arazide çalışma başlatıldı.

05.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:37
Silopi'de, 135 bin dönüm arazide süne ile mücadele
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, süne ile mücadele kapsamında, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 135 bin dönümlük arazide çalışma başlatıldı.
Silopi Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süneyle mücadele kapsamında, 135 bin dönüm tarım arazisinde ilaçlama çalışması başlatıldı. Arazilerde inceleme yapan ekipler, sünenin yumurtlama dönemine kadar ilaçlama yapılmaması konusunda çiftçileri bilgilendiriyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Osmanoğlu, 135 bin dönüm alanda süneyle mücadele edeceklerini belirterek, Ekiplerimiz sürekli alanları denetliyor. Ekili alanların ilaçlanması konusunda çiftçilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Özellikler üreticilerimiz bizden habersiz ilaç kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu zararlı böceği kontrol altına alıyoruz. Sünede ergini gördüğümüz zaman ilaç atmıyoruz. Ergin yumurtayı bıraktıktan sonra yumurtalar nif oluyor. Nif hububata zarar verecek aşamaya geldiği zaman üreticilerimize ilaç kullanmayı tavsiye ediyoruz dedi. Silopi’de, 135 bin dönüm arazide süne ile mücadele

Kaynak: DHA

Etiketler: Silopi, Güncel, Haber

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