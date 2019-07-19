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Silopi'de "Açık Kapı" projesi

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Açık Kapı" projesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde uygulanmaya başlandı.

19.07.2019 16:43 Silopi
İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Açık Kapı" projesi Şırnak'ın Silopi ilçesinde uygulanmaya başlandı.
"Açık Kapı" sloganıyla uygulanan "Açık Kapı Milletin Kapısı" projesiyle vatandaşlar yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabiliyor.
Başvurular elektronik sisteme kaydedilip ve ilgili birimlere yönlendirildikten sonra, "Müracaatınızdan dolayı Valilik olarak teşekkür ederiz." bildirimi ile anında mesajla dönüş yapılıyor. 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılan başvuruda, vatandaş sürecin her aşamasını, başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebiliyor.
Kaymakam Sezer Işıktaş, projenin Silopi için hayırlara vesile olmasını dileyerek ofisin açılışını yaptı.
Işıktaş, şöyle konuştu:
"81 il ile sadece 100 pilot ilçeye kurulan Açık Kapı Milletin Kapısı projesi, ilçemizde pilot ilçe olduğu için ofisimizi çalışmaya başlattık. Kaymakamlık veya resmi kurumlarla işi olan vatandaşlar, başka bir yere gitmesine gerek kalmadan buraya gelerek başvurusunu yaptığında, sistem üzerinden ilgili kurumlara yönlendirilip vatandaşa cevap veriliyor. Bıraktığı iletişim adresiyle kendisine bilgi verilir. Vatandaşın kolay bir şekilde başvurusunu sonuçlandırmaya çalışılacak."
Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Silopi, Güncel

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