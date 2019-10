Silopi'de "Amatör Spor Haftası"

Gençlik ve Spor Bakanlığınca her yıl düzenlenen "Amatör Spor Haftası" kapsamında Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce voleybol, masa tenisi, atletizm, badminton branşlarında yarışmalar düzenlendi.483 kişinin katıldığı çeşitli müsabakalarda dereceye girenlere Kaymakamı Sezer Işıktaş tarafından madalya ve kupa verildi.Oyuncularla görüşen Işıktaş, dereceye giren takımlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.Işıktaş, devlet olarak her zaman gençlerle beraber yol alacaklarını, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, her zaman kendilerine destek olacaklarını söyledi.Programa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer ve AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu da katıldı.