Silopi'de Aracın Çarptığı Köpek Tedavi Altına Alındı

Silopi
ilçesinde aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İl Özel İdaresine bağlı tır parkı sahasında tırın çarptığı köpek yaralandı.
Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye Silopi Belediyesi
görevlileri ve veteriner hekimi sevk edildi. Veteriner hekimi Serhat Zekioğlu'nun ilk müdahalesini yaptığı köpek, tedavi için belediyeye ait tesise götürüldü.
Zekioğlu, "Köpek göğüs bölgesinden darbe almış. Gerekli muayene ve müdahaleyi yaptık. İğnesi yapıldı. İç kanama olma ihtimaline karşı uygulama yaptım. Köpek tedavi altına alındı." dedi.
Silopi
09 Aralık 2018 Pazar 15:52