Silopi'de Asfalt Çalışması

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Silopi İlçe Belediyesince başlatılan asfalt çalışması sürüyor.Silopi Belediyesince, uluslar arası İpekyolu'ndaki asfalt çalışmalarının sona ermesinden sonra ara sokaklardaki çalışmalarda çalışma başlatıldı.İlçe merkezindeki Cudi, Nuh, Başak, Barbaros ve Yeşiltepe mahallelerinde caddelerde asfalt çalışmasını sürdüren ekipler, iş makinelerince sıcak asfalt dökümü yaptı.Asfalt ekiplerinden bilgi alan ve çalışmaları denetleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, çalışmaların hızlandırıldığını, kısa sürede sona ereceğini söyledi.