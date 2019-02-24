Silopi'de "Aslan Müzikali" Sahnelendi

Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde TRT Çocuk ekranlarının sevilen yapımı "Aslan Müzikali", minik izleyicileriyle buluştu.
Özel bir okulun konferans salonunda düzenlenen gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
Farklı sorunlar için yeni araçlar hayal etmeden duramayan dedesi ve arkadaşlarıyla birlikte yaptığı icatlarının mutluluğunun anlatıldığı sahne gösterisini çocuklar merakla izledi.
Çocuklar konferans salonunda gösteri izlerken aileler ise dışarıda gösterinin sona ermesini bekledi.
Şırnak, Silopi, Kültür Sanat
Kaynak: AA