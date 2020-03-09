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Silopi'de bilgi yarışması düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bilgi yarışması yapıldı.

09.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:44
Silopi'de bilgi yarışması düzenlendi
Şırnak 'ın Silopi ilçesinde bilgi yarışması yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel bir okulda yapılan ve 40 okuldan 160 öğrencinin katıldığı bilgi yarışmansı sonucunda Dicle Ortaokulu ekibi birinci oldu.
Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal dereceye giren öğrencilere çeyrek altın hediye etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Şırnak, Silopi, Dicle, Kültür Sanat
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