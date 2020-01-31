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Silopi'de caddeler göle döndü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi.

31.01.2020 22:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:50Silopi'de caddeler göle döndü
'ın ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi. Yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken araç sürücüleri de zorlandı.

Yoğun kullanılan Silopi Devlet Hastanesine giden araçlar da biriken sulardan ötürü sıkıntı yaşarken, araçların geçişi esnasında oluşan su dalgaları kıyı kenarına vurur gibi cadde kenarındaki kaldırımlara vurduğu gözlendi. Altyapı sorununun olduğu ilçede tıkanan rögarlar cadde ve sokakları göle çevirdi. Uluslararası İpekyolu'nun adeta gölete dönmesi uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. - ŞIRNAK

Şırnak, Silopi, Güncel

Kaynak: İHA

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