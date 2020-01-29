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Silopi'de depremzedeler için yardım toplandı

Silopi'de depremzedeler için toplanan yardımlar Elazığ'a gönderildi.

29.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:16
'de depremzedeler için toplanan yardımlar 'a gönderildi.
Gırıkamo Silopi Eğitim ve Kültür Derneği'nce Elazığ ve 'da yaşanan depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardımların yer aldığı tır, Elazığ'a hareket etti.
Dernek başkanı Sabahattin Ökten "Biz önce kendi aramızda toplandık sonrada mahalle mahalle dolaşıp dışarıda kalan kardeşlerimiz için battaniye, mont, kazak, ayakkabı ve yorgan toplamaya çalıştık. Allah Silopi halkından razı olsun. Hiçbir yerden elimizi boş çevirmediler." dedi.
Silopi'de depremzedeler için yardım toplandı

Malatya, Elazığ, Silopi, Güncel

Kaynak: AA


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