Silopi'de "Dış Ticaret Bilgilendirme" Semineri

22 Kasım 2018 Perşembe 14:01



22 Kasım 2018 Perşembe 14:01

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iş adamlarına ve ihracatçılara yönelik, "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" düzenlendi.Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) iş birliğiyle bir otelde düzenlenen seminerde konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret uzmanı Harun Koçak, bu seminerlerin ihracatçı firmalar açısından önemli olduğunu belirtti.Irak ve Körfez Arap ülkelerinin Türkiye açısından önemli bir pazar olduğuna işaret eden Koçak, "Önümüzdeki yıllarda dünyanın ve Avrupa'nın gözü Irak ve Körfez Arap ülkelerinde olacak. Türkiye'deki firmalar mutlaka bu pazara girmeli ama önce detaylı bir hazırlık yapılmalıdır." dedi.Koçak daha sonra firma temsilcilerinin sorularını yanıtladı.