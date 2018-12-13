Silopi'de Engelli Kıza Tekerlekli Sandalye

13 Aralık 2018 Perşembe 16:50



13 Aralık 2018 Perşembe 16:50

Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, engelli göçer kızına tekerlekli sandalye hediye etti.Görümlü Beldesi yakınlarındaki göçer ailelerini ziyaret eden Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen, çadırda rastladığı engelli Rukiye Sevacı'nın (14) tekerlekli sandalye talebini Kaymakam Işıktaş'a iletti.Işıktaş'ın temin ettiği tekerlekli sandalye Işıktaş tarafından Sevacı'ya teslim edildi.Sevacı, sandalyeyi aldığı için çok sevindiğini söyledi.