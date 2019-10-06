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Silopi'de engelliye tekerlekli sandalye

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Üreten Kadın Eli Derneği, engellinin tekerlekli sandalye hediye etti.

06.10.2019 10:28Silopi'de engelliye tekerlekli sandalye
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Üreten Kadın Eli Derneği, engellinin tekerlekli sandalye hediye etti.
Yaklaşık 3 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu engelli olan 3 çocuk babası Mehmet Salih Tekmen'in tekerlekli sandalye ihtiyacını Üreten Kadın Eli Derneği karşıladı.
Tekmen, kazanın ardından engelli kalması dolayısıyla çalışamadığını, bu nedenle mağdur olduğunu işaret ederek, "Üreten Kadın Eli Derneği Başkanı Cemile Soysal desteğini gördüm, sağ olsunlar tekerlekli sandalye ihtiyacımı karşıladılar. Tek hayalim protez bacak. Hayırseverlerden destek bekliyorum." dedi.

Şırnak, Silopi, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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