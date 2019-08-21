Haberler» Güncel» Haber

Silopi'de gümrük kaçağı 2 ton çay ele geçirildi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 ton kaçak çay ele geçirildi.

21.08.2019 12:49 Silopi'de gümrük kaçağı 2 ton çay ele geçirildi
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 2 ton kaçak çay ele geçirildi.
Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesinde jandarma ekipleri devriye görevi sırasında, iş yerine kamyonetle getirilen malzemelerden şüphelenmesi üzerine harekete geçti. Silopi Cumhuriyet savcılığının talimatıyla iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 ton çay, 3 şişe içki ve 842 karton sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili iş yeri sahibi R.D., gözaltına alındı.



Başverimli, Jandarma, Silopi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:06   Malazgirt'e "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" sona erdi
13:06   GAZİOSMANPAŞA'DA EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA
13:06   Meteorolojiden Kırşehir ve Yozgat için sağanak uyarısı
13:05   İSTANBUL BOĞAZININ ÜSTÜNÜ SARAN KARABULUTLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
13:05   Başakşehir - Fenerbahçe maçı Halil Umut Meler'de
13:05   Hafriyattan tarih çıktı
13:04   Kağıthane'deki riskli binaların yıkımı sürüyor