Silopi'de hastane personelinden 'evde kalın' çağrısı

Şırnak'ın Silopi İlçe Devlet Hastanesi personeli, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.Ülke genelinde korona virüsünün yayılmaması için çeşitli önlemler alınırken hastanelerde de yoğun mesai yapılıyor. Doktorlar ve sağlık çalışanları da korona virüsünün yayılmasını önlemek için sürekli uyarılarda bulunuyor. Korona virüsünden 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Silopi Devlet Hastanesindeki hemşire ve personeller halka çağrıda bulundu. Hastanedeki doktor ve hemşireler, "Biz sizin için Silopi Devlet Hastanesindeyiz, siz de bizim için evde kalın" çağrısında bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA