Silopi'de İhtiyaç Sahibi Aileye Yardım

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi
ile Silopi Kaymakamlığınca ihtiyaç sahibi Başaran ailesine yardım yapıldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıtkaş, Başaran ailesinin maddi durumunun iyi olmadığını öğrenmesi üzerine Belediye Fen İşleri Müdürü Mehmet Şirin
Saygıdar ile gıda yardım kolisi gönderdi.
Işıtkaş, ailenin durumu hakkında bilgi aldıktan sonra bütün ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdi.
Başaran ailesinin evinin, dam, duvar, kapı ve alt zemin tamiratı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Silopi Belediyesi tarafından karşılanacağını belirten Işıktaş, aynı zamanda Silopi Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen aile fertlerini burada ziyaret etti.
Doktorlardan bilgi alan Işıktaş, Başaran Ailesi'nin bütün sağlık ihtiyaçlarının karşılanması talimatını vererek, Orhan Başaran ve ailesini Silopi Belediye Kadın Kültür Merkezinin ek binasında bir süre konuk edeceklerini, tamirat bittikten sonra kendi evlerine tekrar dönebileceklerini söyledi.
Mehmet Şirin,Silopi Belediyesi,Silopi
Kaynak: AA