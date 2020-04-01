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Silopi'de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı

Silopi'de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı.

01.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:08
Silopi 'de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlarla başladı.
Ödenekten yararlanmak isteyen PTT şubesi önüne gelirken, güvenlik görevlileri vatandaşları içeriye sırayla aldı, içeri girenlere sosyal mesafeyi korumaları uyarısı yapıldı. Polis bariyerleri ile özel bir giriş alanı da oluşturuldu. Doğum yılı rakamına göre belirlenen vatandaşlar ödeneklerini içeri belli bir düzende girerek aldı. Silopi’de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Silopi, Kültür Sanat

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Silopi'de ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı
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