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Silopi'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri

Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksek Okulu tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

05.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:32Silopi'de
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.
Silopi Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen seminere, Cumhuriyet Savcısı Kübra Canlı , Silopi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Hasan Osmanoğlu, Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi Sıddıka Akdeniz, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.
Cumhuriyet Savcısı Kübra Canlı Kayalıoğlu, seminerde kadın haklarının anayasadaki yeri, kadına şiddetin suç ve cezalarına ilişkin bilgi verdi.
Öğretim görevlisi Akdeniz de kadına şiddeti önlemede farkındalığa ilişkin bir sunum yaptı.

Cumhuriyet Savcısı, Kayalıoğlu, Şırnak, Silopi, Güncel

Kaynak: AA

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