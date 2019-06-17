17.06.2019 12:11
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Silopi'de kazazede askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

Silopi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 2 TIR'ın arasında kalarak bacağından yaralanan bir kişi, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 2 TIR'ın arasında kalarak bacağından yaralanan bir kişi, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Silopi'de meydana gelen trafik kazasında 2 TIR arasında kalarak bacağından yaralanan kişi, sağlık görevlilerince ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralının sağlık durumunun ağırlaşmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden helikopter talebinde bulunuldu. Görevlendirilen askeri helikoptere alınan yaralı, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavilerin ardından yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.


- Şırnak
Kaynak: DHA
Şırnak, Devlet Hastanesi, Silopi, Güncel

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